Стоит остановиться и позаботиться о себе.

Сложные разговоры с партнером могут истощать, но есть один простой инструмент, который может помочь избегать взрыва эмоций. Его используют в сообществе Анонимных Алкоголиков.

Как пишет для Psychology Today доктор философии Тайлер Джемисон, во время учебы в аспирантуре она проводила семинары для родителей, которые проходили через развод. Одной из главных задач было научить их уменьшать уровень конфликтов с бывшими партнерами. Тогда преподавательница познакомила ее с принципом H.A.L.T. - аббревиатурой, которая напоминает, что не стоит начинать тяжелый разговор, когда вы:

Hungry (голодный);

Angry (злой);

Lonely (одинокий);

Tired (уставший).

Принцип H.A.L.T. пришел из программы Alcoholics Anonymous, где его используют, чтобы повысить самосознание и научиться заботиться о базовых потребностях, прежде чем они станут неуправляемыми. Автор статьи отмечает, что когда мы устали, голодны или разъярены, наши когнитивные ресурсы снижаются. Поэтому иногда самое мудрое решение - поставить разговор на паузу. Поешьте, выспитесь, успокойтесь, а потом вернитесь к вопросу в состоянии, когда вы можете говорить.

Видео дня

Одиночество не решается откладыванием разговора, однако напоминает о потребности в близости. По словам автора, даже во время конфликта важно сохранять контакт - через прикосновение, взгляд, общий юмор. Это возвращает ощущение, что вы вместе, а не по разные стороны баррикад.

Принцип H.A.L.T. учит делать паузу, чтобы позаботиться о себе, прежде чем говорить о сложном. Конфликты - это часть любых отношений, но они требуют ресурса. Поэтому перед тем, как начать тяжелый разговор, убедитесь, что вы сыты, спокойны и не истощены.

Напомним, перед Хэллоуином в сети начали обсуждать "призрачных" бывших, которые могут влиять на вашу жизнь. Эксперт посоветовал, как избавиться от них.

Вас также могут заинтересовать новости: