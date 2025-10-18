У него огромное количество фанатов.

Мэтт Леблан стал любимцем миллионов благодаря роли харизматичного ловеласа Джои Трибиани в культовом сериале "Друзья". Его фразы расходились на цитаты и мемы, а обаятельная непосредственность сделала актера одной из самых узнаваемых звезд 2000-х.

УНИАН решил рассказать, какова жизнь Мэтта Леблана сегодня - после славы, премий и ярких ролей.

От мебельщика до звезды Голливуда

Мэтт Леблан родился 25 июля 1967 года в городе Ньютон, штат Массачусетс, США. Его отец был механиком, а мать офисной работницей. С детства Мэтт интересовался техникой и мотоциклами. После школы он учился на мебельщика, но судьба развернула его в сторону шоу-бизнеса - после нескольких рекламных съемок он решил попробовать себя в актерстве.

В начале карьеры Леблан появлялся в музыкальных клипах, в частности в "Miracle" Bon Jovi и в рекламе Heinz Ketchup, которая принесла ему первое признание. Его первые роли в сериалах ("TV 101", "Married... with Children") не сделали из него звезду, но дали важный опыт.

Успех в "Друзьях"

В 1994 году он получил роль Джои Трибиани в сериале "Друзья", это стало поворотным моментом в его карьере. Простодушный актер-неудачник, обожающий пиццу, женщин и друзей, стал одним из главных символов ситкома 90-х.

За десять сезонов сериала он получил номинацию на "Эмми" и стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения того времени. После завершения шоу Мэтт даже продолжил историю своего героя в спин-оффе "Джои", который, впрочем, не получил большого успеха.

После "Друзей"

После нескольких лет перерыва актер вернулся на экраны в сериале "Эпизоды" (2011-2017), где сыграл самого себя - звезду, которая борется со спадом популярности. Эта роль принесла ему "Золотой глобус".

Также он стал ведущим популярного шоу "Top Gear", где проявил свой давний интерес к автомобилям и мотоспорту. Его природная харизма и остроумие помогли ему завоевать любовь уже другой аудитории.

Как живет сейчас

Сегодня Мэтт Леблан ведет спокойную, почти частную жизнь. Он живет в Калифорнии, редко появляется на красных дорожках и избегает громких светских событий.

В 2003-2006 годах Леблан был женат на модели Мелиссе Макнайт, от которой имеет дочь Марину. После развода он сосредоточился на воспитании ребенка, ведь девочка в детстве имела проблемы со здоровьем.

В последние годы актер не часто снимается - после завершения сериала "Man with a Plan" он решил взять паузу. По словам близких, Мэтт проводит много времени с дочкой, катается на мотоциклах и наслаждается простыми радостями жизни.

