Украинская певица Таисия Повалий, которая выбрала сторону Российской Федерации в этой войне, отличилась новыми заявлениями.
Она приняла участие в опросе о том, какие вещи и люди являются "наиболее русскими". Певица приписала России борщ, реку Днепр и сало, а также назвала самой русской исполнительницей саму себя:
"Теперь самая русская. [Паспорт получила] давно, в 2022 году".
В комментариях попытки Повалий быть самой искренней россиянкой не оценили. Возмутились как россияне, так и украинцы:
"Днепр будет твоим, только если ты в нем утопишься".
"Как неприятно ее слушать, а смотреть невозможно".
"Забудь про борщ".
"Не понимаю, почему она разговаривает на украинском в России".
"Забудь уже за Днепр и сало, ешь свои щи".
"Быстро переобулась. Предательница".
"Для них для всех, где спать легла - там и Родина".
Напомним, ранее Повалий ходила на шоу к пропагандисту Борису Корчевникову. Она рассказала ему, что сын умолял ее поддержать Украину, однако та отказалась.