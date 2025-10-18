Они вместе уже длительное время.

Украинский шеф-повар, ресторатор и телеведущий Евгений Клопотенко впервые раскрыл имя своей новой партнерши.

Вечером в субботу, 18 октября, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию совместных снимков с 30-летней Екатериной Воскресенской. По словам повара, они вместе уже девять месяцев:

"Екатерина. Мы уже 3+3+3 месяцев вместе и, мне кажется, теперь вы будете видеть нас чаще. Хотите за нас выпить - выпейте. Хотите поесть - готовьте/ешьте украинское".

На странице девушки в Instagram можно увидеть, что она занимается туризмом и активно закрывает сборы для украинской армии.

Видео дня

В комментариях под постом Клопотенко уже появилось множество поздравительных комментариев, в том числе и от телеведущей Леси Никитюк:

"Катя, поздравляю!"

"Очень милые! Файно выглядите вместе".

"Красивые и счастливые! Пусть так будет всегда".

"Вы так похожи, будто брат с сестрой. Безграничной вам любви. И берегите эти замечательные чувства, потому что то, что от души и сердца - это нить судьбы".

Напомним, в 2024 году Клопотенко признался, что мечтает похитить девушку и держать ее в клетке. "Просто это социально-недопустимо, я не буду этого делать. Но я искренне этого хочу", - говорил он.

Вас также могут заинтересовать новости: