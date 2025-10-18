Украинский шеф-повар, ресторатор и телеведущий Евгений Клопотенко впервые раскрыл имя своей новой партнерши.
Вечером в субботу, 18 октября, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию совместных снимков с 30-летней Екатериной Воскресенской. По словам повара, они вместе уже девять месяцев:
"Екатерина. Мы уже 3+3+3 месяцев вместе и, мне кажется, теперь вы будете видеть нас чаще. Хотите за нас выпить - выпейте. Хотите поесть - готовьте/ешьте украинское".
На странице девушки в Instagram можно увидеть, что она занимается туризмом и активно закрывает сборы для украинской армии.
В комментариях под постом Клопотенко уже появилось множество поздравительных комментариев, в том числе и от телеведущей Леси Никитюк:
"Катя, поздравляю!"
"Очень милые! Файно выглядите вместе".
"Красивые и счастливые! Пусть так будет всегда".
"Вы так похожи, будто брат с сестрой. Безграничной вам любви. И берегите эти замечательные чувства, потому что то, что от души и сердца - это нить судьбы".
Напомним, в 2024 году Клопотенко признался, что мечтает похитить девушку и держать ее в клетке. "Просто это социально-недопустимо, я не буду этого делать. Но я искренне этого хочу", - говорил он.