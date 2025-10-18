Он считает, что таких людей ждет "карма".

Украинский актер Владимир Ращук, который сейчас воюет в составе 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления Нацгвардии "Рубеж", выступил за то, чтобы военнослужащих в кино играли только настоящие бойцы.

В интервью Коротко про актера, известного ролями в сериалах "Відділ 44" и "Прикордонники" и фильме "Каховський об'єкт", попросили прокомментировать недавний конфликт между актером-воином Даниилом Мирешкиным и гражданским Тарасом Цимбалюком.

Ращук отметил, что не считает эту тему однозначной, однако, по его мнению, военных должны играть только военные. По словам бойца, сейчас есть достаточно актеров, которые пошли защищать страну:

Видео дня

"А что касается гражданских, это все на их совести. Если им позволяет совесть надевать форму, к которой они не имеют отношения, шевроны, за которые они не харкали... Это, конечно, очень обидно".

Он также объяснил, какое значение для военнослужащего имеют символы принадлежности к определенным подразделениям, бригадам или родам войск.

"Я вам даже не могу передать словами ощущения, как после окружения в Рубежном, после облавы Северодонецка, будучи солдатом, стал командиром роты, и мы 26 дней там стояли без мостов, без провизии, без снабжения, - получил берет. У меня руки тряслись, я плакал. Для меня это была большая честь. Даже не награда, не орден, не значок какой-то. Для меня это было что-то необыкновенное. А люди просто так могут надевать. Это на их совести. Поверьте, карма - такая штука, что потом будем разгребать. Это сейчас им разрешается", - сказал Ращук.

Актер подчеркнул, что такие поступки не добавляют чести мужчине. Также он считает, что Тарас Цимбалюк "уже выхаркивает последствия того, что он делает".

Напомним, конфликт между Даниилом Мирешкиным из "Азова" и Тарасом Цимбалюком возник из-за роли последнего в фильме "Лютий привіт". Воина возмутило, что актер надел шеврон "Азов".

Вас также могут заинтересовать новости: