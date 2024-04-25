Чиновник выступил со срочным обращением и призвал прекратить переводить деньги на ВСУ.

Губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Сергей Цивилев заявил, что жители региона перечислили на помощь ВСУ миллионы рублей.

В видеообращении чиновник призвал россиян это остановить. По его словам, все эти трансакции осуществляются в рамках "атаки украинских спецслужб".

"Нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники заставили кузбассовцев перевести на счета, с которых оплачивают дроны и вооружение ВСУ миллионы рублей. Обманывают всех", - заявил Цивилев.

Он заявил, что "эти переводы финансируют врага", поэтому их якобы надо остановить. Он призвал распространить эту информацию на предприятиях и рассказать "уязвимым" людям, в частности пенсионерам.

"Каждый должен помнить: перевел деньги - помог врагу", - заявил российский губернатор.

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