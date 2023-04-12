Россияне негодуют из-за их неопределенной позиции.

Российская певица Кристина Орбакайте и ее сын Никита Пресняков в начале полномасштабного российского вторжения выехали из страны-агрессора. Хоть они и публично не осуждают войну в Украине, россияне все равно не довольны их поведением.

Они заподозрили, что знаменитости могут финансировать Вооруженные силы Украины. Поэтому "патриоты" страны-террориста обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить их домыслы.

"Обращение в следственный комитет поступило от Ассоциации патриотических сил юга России. Общественные деятели обратили внимание на то, что певица перебралась в США и приезжает в Россию, чтобы заработать денег. А выступает она в цветах украинского флага", – говорят россияне.

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Кроме того, они требуют лишить Орбакайте недвижимости в России, которую она получила от Примадонны.

Позиция Кристины Орбакайте по войне

Орбакайте молчит о большой войне в Украине. Однако известно, что последнее время она живет в Америке. Изредка она приезжаетна родину, где выступает на концертах.

Например, в декабре 2022 года она выступила с Игорем Николаевом в сине-желтых образах. После этого россияне начали их хейтить, но сами знаменитости никак не прокомментировали данную ситуацию.

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