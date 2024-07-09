В городе заметили много "скорых".

Ночью российский Белгород оказался под обстрелом, сообщается о разрушениях и пострадавших.

После 23:30 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. В сети опубликовали видео, на которых можно услышать громкие взрывы. Также над городом поднялся большой столб дыма. По данным местных Telegram-каналов, в жилых районах города заметили большое скопление машин скорой медицинской помощи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что противовоздушная оборона оккупантов сбила на подлете к городу "несколько воздушных целей". От полученных ран скончался один человек, еще двое получили ранения.

Видео дня

"По предварительной информации, в Белгороде выбиты окна в трех частных домах и в 12 квартирах 8 многоквартирных домов, осколками посечены 2 автомобиля. Также повреждены 3 хозсубъекта и 2 социальных объекта", - добавил Гладков.

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