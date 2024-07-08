Россияне выпустили по столице "Кинжалы" и "Калибры".

Российские оккупационные войска 8 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет", сообщает Суспільне.

О попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения также сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

А руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "россияне целенаправленно били по детям сегодня".

"Детская больница, целенаправленный удар россиян", - добавил Ермак.

Чуть позже информацию о попадании в "Охматдет" подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там также отметили, что есть повреждения в нескольких районах столицы. В Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома, в Днепровском горят обломки в жилой застройке. Также в Дарницком районе поврежден частный дом, а в Деснянском - пылает дом.

"На местах происшествий работают все оперативные службы. По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 5-х погибших. Информация уточняется", - говорится в сообщении КГВА.

Чуть позже Министерство здравоохранения и Андрей Ермак показали последствия вражеской атаки на "Охматдет".

По словам Кличко, пострадали 11 человек в разных районах Киева, 8 из них госпитализировали.

Видео, как выглядит детская больница после ракетных ударов, также опубликовало Суспільне. Предварительно, повреждено токсикологическое отделение медучреждения, есть раненые.

Ракетный обстрел Украины 8 июля - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня Россия осуществила масштабную ракетную атаку на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что враг применил более 40 ракет различных типов.

Под огнем оккупантов оказался Киев. В столице есть "прилет", жертвы и много пострадавших. Воздушная тревога в Киеве началась в 09:52, а отбой был в 11:34.

Кроме того, ракетного террора врага потерпел Кривой Рог. Там известно о 10 погибших и десятках раненых.

"Пи**ры провели массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог. Несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия", - сообщил мэр города Александр Вилкул.

Оккупанты также атаковали Днепр, Славянск и Краматорск.

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