Девочке было 9 лет, а ее братику - 11.

Из-под завалов здания, разрушенного в результате российской ракетной атаки по Киеву, достали тела женщины и двух ее детей.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. "Я получила от наших следственных органов фотографии с мертвыми детьми. Детьми, которых достали из-под завалов. Это девочка 9 лет, мальчик 11 лет и их мама. Эти дети точно не ожидали, что сегодня их жизнь закончится", - сказала она.

Герасимчук не указала, о каком именно объекте идет речь, однако в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают о двух погибших детях в Шевченковском районе столицы.

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"Продолжается поисково-спасательная операция. Предварительно, 3 человека погибли, из них 2 ребенка, еще 18 - пострадали", - говорится в их официальном Telegram-канале.

Ракетный обстрел Украины 8 июля

Напомним, этой ночью оккупанты запустили по Украине группу ракет, атаковав ряд украинских регионов. Уже утром они начали новую атаку. Президент сообщал, что оккупанты выпустили более 40 ракет, под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет", в этот момент там находились на лечении маленькие дети. В целом разрушения зафиксировали в семи районах Киева.

Согласно последним данным, в результате атаки в столице погибли 27 человек, еще 82 пострадали. В ГСЧС писали об 11 погибших и 64 пострадавших в Днепропетровской области.

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