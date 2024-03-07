За год обращение главы РФ потеряло значительную долю телеаудитории, - СМИ.

Послание

Послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию провалилось по рейтингам на российском телевидении. Об этом информирует Telegram-канал "Можем объяснить".

По данным СМИ, за год обращение главы РФ стали смотреть вдвое меньше зрителей. Так, нынешнее послание Путина оказалось на 8 и 25 местах среди ста самых популярных телепрограмм на прошлой неделе. Больше всего его смотрели на канале "Россия-1" (рейтинг 4% и 8 место в топ-100, аудитория 4+).

"За год Путин потерял почти половину зрителей. В 2023-м его послание заняло 6, 7 и 61 строчки в списке самых популярных программ недели. Кроме трансляций на Первом канале и "России-1", в топ-100 оказалось и НТВ. Совокупный рейтинг всех трех показов составил 11,4%. В 2024-м - только 6,5%", - говорится в материале.

Послание Путина к Федеральному собранию-2024

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании к Федеральному собранию угрожал ядеркой и врал о Донбассе. Как отметил представитель Еврокомиссии Петер Стано, на речь кремлевского руководителя надо смотреть в контексте предстоящих президентских выборов в России. Мол, ложь распространяется, потому что армия и экономика захватчиков находятся в катастрофическом состоянии.

А вот ядерные угрозы кремлевского руководителя Стано назвал "неприемлемыми" и "неуместными". Польский премьер Дональд Туск к заявлениям Путина отнесся более настороженно. Убежден - их следует воспринимать серьезно.

Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин пригрозил миру "ядерной дубиной". По его словам, стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности.

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