Динамо одержало минимальную победу над Олимпиком в УПЛ

Форвард "Динамо" Назарий Русин отличился забитым мячом впервые с августа прошлого года.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Олимпик" на правах хозяев поля принимал "Динамо". Минимальную победу одержали вице-чемпионы страны со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Уже на 12-й минуте Гармаш заработал пенальти, и Цыганков реализовал 11-метровый. Однако через 14 минут арбитр снова указал на "точку", на этот раз у ворот "Динамо", и Гай сравнял счет в матче.

Решающий гол в матче был забит на 39-й минуте: Цыганков подал с фланга, а Русин головой точно замкнул навес. Это первый гол Назария Русина за "Динамо" начиная с августа прошлого года.

Таким образом, "Динамо" набрало 50 очков и продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице. У "Олимпика" по-прежнему 20 очков и 10-я позиция.