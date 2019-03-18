Гендиректор Шахтера - о матчах Динамо с Челси: это наша общая украинская беда (видео)

Сергей Палкин заявил, что главной причиной провала "Динамо" в матчах с "Челси" является низкий общий уровень чемпионата Украины.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью программе «Профутбол» заявил, что главной причиной провала "Динамо" в матче с "Челси" в Лиге Европы является низкий общий уровень чемпионата Украины.

«По большому счету это наша общая беда. Это не вопрос "Динамо" Киев, это наша с вами общая украинская беда, все взаимосвязанные вещи. Уровень украинского чемпионата определяет наш уровень игры, который мы показываем в Европе. Сегодня самый главный вопрос: как сделать, чтобы чемпионат был сильнее. Будет сильнее чемпионат - будет сильнее "Шахтер", "Динамо" и все клубы», - рассказал Палкин.

Кроме того, гендиректор Шахтера заявил, что клубы должны искать оптимальный вариант формата чемпионата и договариваться между собой.

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«Мне просто странно было слышать дискуссии по поводу 16, 18 клубов. Понимаете, мы и так опускаемся, наши рейтинги страны, клубов, идут вниз. Нас скоро в групповой этап Лиги чемпионов пускать не будут с таким футболом. Нам сегодня нужно садиться за стол вместе: ФФУ, УПЛ и принимать решение, каким образом сделать чемпионат сильнее.

Искусственно где-то может, но даже этот формат с 12 клубами и его надо усиливать, видоизменять. Должны становиться сильнее, потому что мы не только дно пробьем, а уйдем кто знает куда. Результат "Динамо" с "Челси" - это итог всей нашей деятельности, поэтому нечего обвинять "Динамо", что они показали такую игру. Должны понимать, что Англия - на вершине, а мы сегодня на минусах таких, что не видно ничего.

Естественно, критикуют болельщики, но суть проблемы не в этом, а в другом, и мы должны это понимать. И то, что случилось с "Динамо" - нужно их поддержать, это должно нас сплотить, сделать все, чтобы мы приняли правильное решение. Потому что время идет, а решение надо принимать как можно быстрее. В ущерб кому-то, но во благо всему украинскому футболу», - заявил Палкин.

Напомним, в декабре большинство клубов проголосовало за сохранение формата УПЛ с 12 командами.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" уступило "Челси" по сумме двух матчей в Лиге Европы со счетом 0:8.