Скандальный россиянин заявил, что это город, в котором "говорят и думают по-русски".

Одиозный российский политик Дмитрий Медведев снова разошелся заявлениями по Украине. Его возмутило то, что украинцы хотят вернуть свой Крым. Зато кремлевский шут размечтался о захвате Киева.

В своем Telegram Медведев написал, что в Киеве "постоянно угрожают вернуть Крым". Впрочем, у него есть "неопровержимые факты", которые надо "напомнить".

"Поэтому хочу им напомнить неопровержимые факты: 1. Киев - столица Древней Руси. 2. Киев - большой малороссийский город в составе Российской империи. 3. Киев - республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все ясно, что и как надо возвращать", - написал Медведев.

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Скандальные высказывания Медведева

В последнее время Дмитрий Медведев, который некоторое время служил подменой Путина на посту президента РФ, руководил российским правительством, а сейчас, будто старый чемодан без ручки, назначен заместителем председателя Совета так называемой безопасности России, регулярно пишет в своих соцсетях тирады с угрозами применения ядерного оружия едва ли не всему миру.

Например, в начале ноября он угрожал применить ядерное оружие если Украина продолжит побеждать российскую армию на поле боя и освобождать территории. Также он захотел снять в России мораторий на смертную казнь за якобы диверсии "желто-голубых диверсантов".

Также на днях оскорбленный провалом своей армии Медведев раскритиковал страны, которые "отвернулись от России" из-за войны против Украины. Он назвал эти государства "тунеядцами", "трусливыми предателями" и "жадными перебежчиками". И напугал возможностями России "отправить всех врагов в геенну огненную".

На фоне всего этого бреда неудивительно, что начали появляются слухи о пьянстве Медведева, и это, возможно, даже вовсе и не слухи.

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