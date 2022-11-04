Он признал, что часть стран отвернулись от России, их он раскритиковал и назвал "прихлебателями", "трусливыми предателями" и "алчными перебежчиками".

Сегодня в стране-агрессоре России отмечается так называемый День народного единства. По этому случаю замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выкатил очередной странный пост в своем Телеграмм-канале, конечно же, о войне против Украины.

Он написал, что Россия воюет не за территории, она, оказывается, "защищает людей". Напомним, жертвами развязанной РФ войны против Украины становятся мирные жители, ведь путинские военные атакуют ракетами и дронами-камикадзе гражданские объекты.

"Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", - говорит Медведев.

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Он заявляет, что Кремль воюет против тех, кто ненавидит их, "кто запрещает их язык, ценности и даже нашу веру, насаждает ненависть к истории Отечества".

"Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной", - разразился очередным бредом замглавы Совета безопасности РФ.

Также он признал, что часть стран отвернулись от России, их он раскритиковал и назвал "прихлебателями", "трусливыми предателями" и "алчными перебежчиками".

"У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача... Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Его оружие – затейливая ложь. А наше оружие – правда", - закончил свои сумасшедшие размышления Медведев.

Угрозы Медведева в адрес Украины

Ранее Медведев утверждал, что РФ не истратила во время противостояния с украинским государством все востребованное оружие, и разразился новыми угрозами. "Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" - пригрозил он.

Также Медведев называл документ договора безопасности для Украины "прологом к Третьей мировой".

Кроме того, бывший президент РФ истерил из-за отказа Зеленского от переговоров с Кремлем. "Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял также, что в случае переговоров с Украиной Россия потребует гарантий безопасности, условия невступления страны в НАТО будет недостаточно.

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