Пропускать туда будут только взрослых мужчин по жесткому регламенту - в бронированном автомобиле с РЭБом.

В марте кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что создаст в Харьковской области "санитарную зону". Уже в мае началось наступление россиян на этот украинский регион. А теперь в Белгородской области РФ закрывают въезд в приграничные села региона из-за "сложной ситуации".

Как сообщает "Медуза", интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ возрастает и это вынудило губернатора региона Вячеслава Гладкова принять ряд мер. В частности, вчера, 16 июля, запрещен въезд в приграничные села.

Как отмечается, ранее Гладков уже распорядился о раздаче огнетушителей жителям приграничных сел, чтобы они сами тушили возникающие при атаках дронов пожары — потому что спасатели зачастую не могут добраться до места. Губернатор утверждает, что задержки в пути сотрудников МЧС якобы связаны с угрозой повторного удара.

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"Было закуплено около пяти тысяч огнетушителей. Некоторые жители Белгородской области назвали такую меру "издевательством". Но Гладков ответил, что об этом просили сами сельчане и что он сам увидел, как это работает", — сказано в публикации.

В ней говорится, что сейчас речь, по сути, о создании санитарной зоны.

Отмечается, что населенные пункты Белгородской области, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются обстрелам. В основном, в Грайворонском и Шебекинском округах. При этом, еще в марте жители Грайворона "запустили" петицию. В ней, обращаясь к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, они написали, что город "практически уничтожен" и просят не бросать их "в беде".

"Атакам регулярно подвергается и Белгород — а его жители жалуются, что в городе не хватает укрытий. Кроме того, регион страдает и от российских авиабомб, случайно сброшенных самолетами, летящими обстреливать Украину", — отмечает "Медуза".

В частности, согласно информации украинской разведки, с апреля 2023 по апрель 2024 года российские войска случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб. По информации "Медузы", с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по июль 2024 года в Белгородской области погибли 200 мирных жителей, а порядка 1,1 тысячи человек пострадали от обстрелов.

Местных жителей отправляют в пункты временного размещения и, по состоянию на 15 июля, в них проживало 2500 человек: 1500 в Белгородской области, остальные — в других регионах РФ.

СМИ обращает внимание - еще в марте Путин заявил, что для защиты от обстрелов приграничных территорий РФ нужно создать "санитарную зону" на территориях, "которые сегодня контролируют украинские власти". В мае войска РФ начали новое наступление в Харьковской области, а через неделю Путин заявил, что оно связано именно с созданием указанной "зоны".

"10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "работа в этом направлении ведется", но она "растянута по времени", — пишет "Медуза". А спустя шесть дней, 16 июля, Гладков объявил об ограничении въезда в 14 сел с "крайне сложной оперативной ситуацией". Пропускать туда будут только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов. В список попали села Шебекинского и Грайворонского городских округов, а также Белгородского района.

Уже сегодня, 17 июля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ограничение доступа в населенные пункты не означает провала операции по созданию "санитарной зоны" в Харьковской области.

"Нет, не означает, эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения", — сказал Песков.

Он также назвал действия ВСУ по защите суверенитета Украины "варварскими атаками киевского режима", а ограничения доступа в Белгородской области — "ответными мерами для обеспечения безопасности населения".

Битва за Харьковщину: последние новости

Как писал УНИАН, на Харьковском направлении российские оккупанты несут огромные потери, которые измеряются дивизиями. По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, россиянам приходится выводить и менять некоторые дивизии из-за понесенных потерь. В целом российский замысел прорываться на Харьковщине на двух участках Жорин оценивает как неудачный.

Также мы рассказывали, что 13 и 14 июля Силы обороны провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова и отвоевали некоторые позиции в Волчанске. Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на анализ геолоцированных кадров, на этом направлении против украинцев воюет чеченское подразделение.

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