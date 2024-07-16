Российское наступление так и застряло на двух изолированных плацдармах вблизи границы.

На Харьковском направлении российские оккупанты несут огромные потери, которые измеряются дивизиями. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Все эти пи*рские видео, где они плачут о потерях на Харьковском направлении - правда, потому что потери у них действительно огромные, уже на уровне дивизий", - пишет Жорин в своем Телеграмм-блоге.

По его словам, россиянам приходится выводить и менять некоторые дивизии из-за понесенных потерь. В целом российский замысел прорываться на Харьковщине на двух участках Жорин оценивает как неудачный.

Видео дня

"Хотя, конечно, речь не идет о том, что уже все спокойно. Это лишь очередная партия россиян, за которой будут новые - и люди, и техника, и попытки прорывов. Враг все равно постоянно пытается давить, проводя локальные штурмы и заменяя разбитые подразделения", - отмечает он.

Ситуация на Харьковском направлении

Как писал УНИАН, под Харьковом противник имеет достаточную группировку с резервами, чтобы постоянно проводить ударные штурмовые действия. По словам командира батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, противник несет многочисленные потери в живой силе и технике. В соцсетях россияне жалуются на то, что пограничные больницы в РФ переполнены ранеными солдатами.

Также мы рассказывали, что 13 и 14 июля Силы обороны провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова и отвоевали некоторые позиции в Волчанске. Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на анализ геолоцированных кадров, на этом направлении против украинцев воюет чеченское подразделение.

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