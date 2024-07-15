ВСУ отвоевали позиции в Волчанске и имеют успехи возле Сотницкого Казачка, - ISW

Воинам удалось отбросить врага от населенного пункта.

13 и 14 июля Силы обороны провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова и отвоевали некоторые позиции в Волчанске.

Как сообщает Институт изучения войны ISW со ссылкой на анализ геолокационных кадров, на этом направлении против украинцев воюет чеченское подразделение.

На кадрах, датированных 14 июля, видно, как элементы чеченского 204-го полка спецназа "Ахмат" наносят удары по украинским силам в северо-западной части Волчанска. Это свидетельствует о том, что украинские войска вернули некоторые позиции в этом районе.

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В то же время украинский источник сообщил, что украинские силы отбросили российские силы от Сотницкого Казачка - на северо-западе от Харькова.

Нацгвардия сообщила, что в последнее время количество атак российской пехоты вблизи Липцов уменьшилось, но российские войска усилили авиаудары в этом районе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты имеют некоторые успехи на фронте, в частности на Донбассе. Враг продвинулся в Южном, возле Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что оккупанты пытаются растягивать силы и средства ВСУ на фронте. В частности, у него спросили, почему российские захватчики переориентируют скопление сил с Торецкого направления на Времовское и Купянское.

Россияне усилили штурмы на Покровском направлении. В течение суток было зафиксировано 160 боевых столкновений, 40 из которых приходилось именно на этот участок фронта.

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