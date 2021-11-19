Российский министр не впервые попадает в неловкую ситуацию.

Министр иностранных дел Сергей Лавров оговорился, произнося название своей страны.

Инцидент произошел на конференции 19 ноября.

Отвечая на русском языке на один из поставленных вопросов, Лавров сказал: "Когда вы так требовательно спрашиваете, что Раша... О, господи, Раша… что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям... Ну это же неприлично".

Как писал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июня опубликовал статью "О праве, правах и правилах", в которой заявил: в западных школах детям якобы преподают, что Иисус Христос был бисексуалом.

Глава российского МИДа не предоставил подтверждения своим словам.

Ранее министерство Лаврова решило радостным твитом напомнить россиянам об оккупации Польши, западноукраинских и западнобелорусских земель. Вот только захват Красной Армией территории чужих стран в МИД РФ назвали "освободительным походом".

В феврале 2020 года, находясь в Женеве, главный российский дипломат обозвал "больными девочками" грузинских журналисток, которые хотели задать ему несколько вопросов.

Также Лаврова, который сделал вид, что всплакнул во время открытия памятника героям блокады в Израиле, высмеяли в сети. Пользователи предположили, что на лицо главы МИД РФ "просто кто-то плюнул".

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Автор: Виолетта Орлова