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"Кто-то плюнул": в сети высмеяли Лаврова, который якобы расплакался

15:47, 23 января 2020
Русский міръ
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Сергей Лавров / REUTERS

Видео с расплакавшимся главой МИД РФ опубликовал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

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На кадрах видно, как министр протирает глаза и поправляет очки.

«Довели Лаврова до слез», - подписал видео журналист.

Пользователи сети высмеяли «слезы» Лаврова:

«Уроки актерского мастерства»;

«Глаза просто устают, когда постоянно в очках»;

«Это, наверное, кто-то в него плюнул»;

«У него есть сердце?»

Визит Лаврова и президента РФ Владимира Путина приурочен к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста.

Как сообщал УНИАН, новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства.

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили должности.

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