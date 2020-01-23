"Кто-то плюнул": в сети высмеяли Лаврова, который якобы расплакался
Министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы не смог сдержать слез на церемонии открытия памятника героям Блокады в Израиле.
Видео с расплакавшимся главой МИД РФ опубликовал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.
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На кадрах видно, как министр протирает глаза и поправляет очки.
«Довели Лаврова до слез», - подписал видео журналист.
Пользователи сети высмеяли «слезы» Лаврова:
«Уроки актерского мастерства»;
«Глаза просто устают, когда постоянно в очках»;
«Это, наверное, кто-то в него плюнул»;
«У него есть сердце?»
Визит Лаврова и президента РФ Владимира Путина приурочен к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста.
Довели Лаврова до слез: Глава МИД России на церемонии открытия памятника героям Блокады pic.twitter.com/iVWMNo0N6e— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020
Как сообщал УНИАН, новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства.
Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили должности.