Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь оскандалился. На этот раз неприятный случай произошел в Боснии и Герцеговине.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также"Страшный садист, профессор Мориарти": российский историк-расчленитель выступил в суде
Члены президиума от хорватов Желько Комшич и от боснийских мусульман Шефик Джаферович проигнорировали встречу с российским министром, потому что тот проявил неуважение во время официального визита.
В стране Лавров находится с 14 декабря. За это время ему удалось пообщаться только с председательствующим членом президиума от сербов Милорада Додиком.
Джеферович и Комшич обиделись отсутствующим на встрече флагом Боснии и Герцеговины. Причиной отказа они назвали его заявления о Дейтонских соглашениях.
Другие новости по теме
- Лавров в ООН обозвал грузинских журналисток "больными девушками" (видео)
- Путин впервые рассказал о своих двойниках
- России не нужны "пустые саммиты" глав стран "нормандского формата" - Лавров
- История с хамством спикера российского МИДа получила неожиданное продолжение с участием Путина
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram