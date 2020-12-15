В стране Лавров находится с 14 декабря. За это время ему удалось пообщаться только с председательствующим членом президиума от сербов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь оскандалился. На этот раз неприятный случай произошел в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает Reuters.

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Члены президиума от хорватов Желько Комшич и от боснийских мусульман Шефик Джаферович проигнорировали встречу с российским министром, потому что тот проявил неуважение во время официального визита.

В стране Лавров находится с 14 декабря. За это время ему удалось пообщаться только с председательствующим членом президиума от сербов Милорада Додиком.

Джеферович и Комшич обиделись отсутствующим на встрече флагом Боснии и Герцеговины. Причиной отказа они назвали его заявления о Дейтонских соглашениях.

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Автор: УНИАН