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Лавров в ООН обозвал грузинских журналисток "больными девушками" (видео)

17:17, 25 февраля 2020
Русский міръ
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Сергей Лавров / REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров обозвал «больными девочками» грузинских журналисток, которые хотели задать ему несколько вопросов.

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Видео неадекватного поведения российского дипломата и его делегации появилось в Telegram.

На ролике россияне сначала пытались оттеснить прессу, но уже вскоре Лавров остановился и сказал: «Вы что, больные, девушки?». «Нет, мы просто задаем вопросы», – ответили журналистки.

Сразу после слов российского министра одна из женщин, которые его сопровождали, пыталась заблокировать рукой камеру.

Отмечается, что грузинки спрашивали у Лаврова, приедет ли он на саммит министров ЕС 15 мая.

Как сообщал УНИАН, в Кремле призвали россиян не бояться того, что президент РФ Владимир Путин "уйдет", поскольку он "только в начале своего президентского срока".

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