Лавров в ООН обозвал грузинских журналисток "больными девушками" (видео)

Грузинки спрашивали у Лаврова, приедет ли он на саммит министров ЕС 15 мая.

Глава российского МИД Сергей Лавров обозвал «больными девочками» грузинских журналисток, которые хотели задать ему несколько вопросов.

Читайте такжеРоссийская порнозвезда получила грамоту от Путина за вклад в православное искусство"

Видео неадекватного поведения российского дипломата и его делегации появилось в Telegram.

На ролике россияне сначала пытались оттеснить прессу, но уже вскоре Лавров остановился и сказал: «Вы что, больные, девушки?». «Нет, мы просто задаем вопросы», – ответили журналистки.

Сразу после слов российского министра одна из женщин, которые его сопровождали, пыталась заблокировать рукой камеру.

Отмечается, что грузинки спрашивали у Лаврова, приедет ли он на саммит министров ЕС 15 мая.

Как сообщал УНИАН, в Кремле призвали россиян не бояться того, что президент РФ Владимир Путин "уйдет", поскольку он "только в начале своего президентского срока".