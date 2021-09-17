Совместное вторжение нацистов и коммунистов было тайно согласовано пактом Молотова–Риббентропа.

Министерство иностранных дел России решили радостным твитом напомнить россиянам об оккупации Польши, западноукраинских и западнобелорусских земель.

Соответствующее сообщение 17 сентября появилось на официальном профиле министерства в Twitter.

Вот только оккупацию Красной Армией территории чужих стран в МИД РФ назвали "освободительным походом".

"17 сентября 1939 года Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Беларуси и Западной Украины встретили советских солдат с радостью", – пишут У Лаврова.

Сообщение решили проиллюстрировать обычным пропагандистским роликом.

Пользователи тут же отреагировали на публикацию российского ведомства.

"Освободительный поход? Вы там вообще е*****?!" / "У кого-то освободительный поход кукухи произошел, похоже" / "А потом Красная Армия пошла еще финнов освобождать от кого-то, об этом тоже напишете?" – "Не от кого, а от самих финнов"

В Польше, в свою очередь, не стали молчать о преступлениях оккупантов.

"17 сентября 1939 Советский Союз вторгся в Польшу, выполняя секретные положения тайного пакта Риббентропа-Молотова. Многие поляки стали жертвами советских преступлений и террора. Их символом стало убийство 22 тысяч жителей Катыни, в том числе 10 тысяч военнопленных", – напомнил МИД Польши в Twitter.

Что произошло на самом деле

В этот день в 1939 году советские войска ворвались с востока на западные части Украины, Беларуси и территорию Польши без объявления войны. Операция, длившаяся 20 дней, привела к окончательной оккупации Красной Армией и Вермахтом всей территории Второй Польской Республики 6 октября.

Совместное вторжение нацистов и коммунистов было тайно согласовано пактом Молотова–Риббентропа от 23 августа 1939 года.

Этим самым был нарушен ряд международных соглашений. Нападение и последующая аннексия повлекли тяжкие последствия: исчезновение с политической карты мира Польского государства, массовые аресты, Катынский расстрел, депортации народов, значительное увеличение общей численности населения, которое подпадало под сталинские репрессии.

Автор: Яна Ставская