На данный момент российские ретейлеры не получили особые разрешения для их продажи.

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что новые телефоны, среди которых iPhone 14, не могут находиться в легальном обороте на рынке РФ без особых разрешений.

Об этом сообщает Российский РБК.

В частности, им нужны сертификаты, декларации и специальная нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ.

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Представителю РАТЭК неизвестно, что кто-то в России или ЕАЭС получил все необходимые документы для продажи iPhone 14.

Отмечается, что в Едином реестре нотификаций ЕАЭС не указывается, что на новые модели iPhone выдали такой документ.

Несмотря на это предварительные заказы на iPhone 14 в России принимали сети МТС и "М. Видео". К продаже новых смартфонов готовились также в "Билайне", Wildberries, " Яндекс.Маркете " и Ozon.

В "М. Видео-Эльдорадо" подчеркнули, что планируют получить нотификацию на iPhone 14 и другие устройства. В Wildberries сказали, что продажа iPhone начнется в начале октября. Остальные сети ситуацию не комментируют.

Как ранее сообщал УНИАН, Apple отобрала у россиян последний способ оплаты приложений и подписок в App Store.

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