В Google Play работу биллинга для российских пользователей приостановили еще в марте.

Российские пользователи стали сообщать о невозможности подключения счетов МТС и "Билайна" к экосистеме Apple. При попытке оформить покупку им предлагают повторить попытку позже, а при оформлении способа оплаты – не высылает код подтверждения.

Об этом пишет ряд профильных российских СМИ.

При этом отмечается, что это был последний способ хоть как-то совершать платежи в App Store для россиян. Ранее в "яблочном" онлайн-магазине отключили оплату с банковских карт, со счета мобильных номеров "МегаФона" и Yota, а также пополнение Apple ID через QIWI.

В Google Play работу биллинга для пользователей из России приостановили еще с 10 марта – можно скачивать только бесплатные приложения или обновлять уже купленные платны. К слову, накануне в Google уже запретили разработчикам из РФ обновление и загрузку платных приложений в своем маркетплейсе.

Еще больше ограничений для россиян:

Google запретил россиянам устанавливать и обновлять свой фирменный браузер из магазина Google Play.

Россиянам заблокировали доступ к шрифтам Times New Roman и Arial. Отмечается, что именно они предусмотрены государственным стандартом РФ для документов.

Российские компании больше не могут выпускать Android-смартфоны. Да, как бы смешно это ни звучало, но РФ выпускает собственные смартфоны. Чего только стоит "убийца iPhone" AYYA T1.

А меж тем россиян начали переводить на кнопочные телефоны. Так, поставки "звонилок" в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%. Всему причиной – решение крупнейших производителей смартфонов приостановить поставки в страну-агрессор и существенных проблем с логистикой.

Напомним, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции в Россию.

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