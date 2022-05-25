Эксперты полагают, что компании делают это из перспективы возобновления продаж в стране.

Крупнейшие производители электроники в лице Apple и Samsung, похоже, еще планируют продавать технику в России.

Так, обе компании продолжают регистрировать в базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) новые устройства даже после отказа от поставок в страну-агрессоршу, пишет ряд профильных российских СМИ.

Есть два варианта: либо они надеются на возвращение на российский рынок, либо таким образом декларируют модели для поставок в соседние Казахстан и Армению.

При этом эксперты отмечают, что производителям проще и дешевле было бы проводить сертификацию в тех, странах, где планируются продажи. Это может значить, что, невзирая на приостановку продаж в России, компании делают это с перспективой на возобновление работы в стране, но людей это не останавливает.

Также СМИ обратили внимание, что в России под шумок начали продавать смартфоны Samsung по параллельному импорту из Казахстана. Цены при этом в полтора-два раза выше, чем у прошлогодних моделей на старте продаж.

Напомним, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции в Россию. Оставшимся брендам также пришлось сократить объемы импорта из-за существенных проблем с логистикой и колебанием курса валют.

Также сообщается, что китайские гиганты Lenovo и Xiaomi, несмотря на призывы Пекина сопротивляться принуждению из-за рубежа, по-тихому сворачивают свой бизнес в РФ. Из-за введенных против России санкций общий экспорт Китая в страну упал на 27%.

В связи с этим в России вновь растет популярность фичерфонов – кнопочных телефонов с минимумом функций. Поставки "звонилок" в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%.

Вас также могут заинтересовать новости: