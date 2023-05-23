Российское командование не было готово к подобным атакам через границу ни морально, ни организационно.

Атака "РДК" и "Легиона Свобода России" на приграничный поселок Грайворон в Белгородской области вызвала панику в российском военном командовании с последующей неадекватной реакцией на происходящее. Об этом информированный источник рассказал изданию "ВЧК-ОГПУ".

"Пока всем было приказано опровергать факт присутствия на территории ДРГ (даже бойцам соседних подразделений было сообщено о том, что весь шум только от "птичек" — БПЛА), военные толком не знали, что делать", – пишет издание.

В горячке российское командование решило стянуть в Грайвороновский район практически все силовые ресурсы, которые были поблизости. В результате другие участки границы оказались почти без прикрытия.

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"Попытка быстро выбить диверсантов провалилась, другие приграничные территории "оголились" и сейчас командиры опасаются повторных атак по всей линии фронта, например, в соседних Курской и Брянской области", – рассказал источник.

Атака российских партизан на Грайворон

Утром 22 мая подразделения российской вооруженной оппозиции зашли на территорию Белгородской области и атаковали приграничный с Украиной населенный пункт Грайворон. В атаке участвовали "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", состоящие из граждан РФ, несогласных с политикой Кремля.

Российские власти ввели на территории региона режим "контртеррористической операции", чтобы выбить своих же сограждан на территорию Украины. При этом у рядовых жителей Белгорода и области эти события вызвали панику, многие начали уезжать из региона.

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