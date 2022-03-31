Участникам мастер-класса предлагают "пофантазировать, из каких подручных (или не очень) средств можно сделать подгузник".

Детский бренд My Kiddo предложил потребителям своей продукции научиться самостоятельно изготавливать подгузники из подручных материалов.

О проведении соответствующего мастер-класса сообщает "Газета.Ru".

"My Kiddo готовится к импортозамещению. На мастер классе будут использоваться нетрадиционные материалы: марля, мох, капустный лист и полиэтиленовые пакеты", – сообщили представители бренда.

О мастер-классе было также объявлено в соцсетях. Отмечается, что в бренде решили "пофантазировать, из каких подручных (или не очень) средств можно сделать подгузник". Подписчикам предложили также выдвинуть свои версии.

По итогам мастер-класса, который назначен на 31 марта, обещают выпустить обучающий видеоролик.

Как сообщал УНИАН, на днях компания Johnson & Johnson заявила о прекращении поставок средств личной гигиены в Россию из-за развязанной ею войны в Украине.

Многие другие компании в данной сегменте также приостановили некоторые или все операции в России, но некоторые продолжают продавать там некоторые предметы первой необходимости, в том числе Procter & Gamble Co., Colgate-Palmolive Co. и Kimberly-Clark Corp.

При этом стоит отметить, что хотя часть компаний продолжила продавать средства гигиены первой необходимости в России, цены на них существенно выросли. Так, еще 13 марта в Procter & Gamble предупредили, что их продукция в российских магазинах подорожает в среднем на 40%.

Россияне, тем временем, продолжают устраивать настоящие битвы за товары в магазинах, а кое-что и вовсе ищут у спекулянтов.