Между тем, как показал опыт многих пользователей, делать замечание вору не всегда безопасно.

Кражи в супермакркетах является распространенным явлением во всех странах мира. Однако станете ли вы разоблачать вора, увидев как он что-то положил себе в карман?

Этим вопросом задался один из пользователей на портале reddit.com. В своем посте он рассуждает не просто о краже каких-либо товаров, а именно товаров для детей и на сколько правильно будет в таком случае разоблачать вора.

"Если вижу, что кто-то ворует в магазине детские товары, я не говорю ни слова, и вы тоже не должны", - выразил мнение автор, добавив при этом, что его друзья и семья не разделают этот взгляд.

"Если вы видите, что кто-то ворует алкоголь, конфеты или что-то еще, сообщите об этом. Это магазинные кражи. Если вы видите, что кто-то ворует в магазине подгузники, детские смеси или нагрудники. Ничего не говорите. Они просто пытаются обеспечить своего ребенка любыми средствами. Ты ничего не видел, проходи мимо", - пояснил свою позицию пользователь.

При этом он отметил, что если по виду вора можно определить, что он не стеснен в средствах - это другое дело. "Но если похоже, что они не могут позволить себе то, что они воруют в магазине, тогда отвернитесь в другую сторону", - порекомендовал автор.

Для тех, кто говорит "вероятно, они перепродают украденное, чтобы купить наркотики", да, это возможно. В равной степени возможно и то, что они действительно воруют, чтобы позаботиться о детях.

"Вероятно, я должен был сказать, что не пытаюсь поощрять магазинные кражи. Это по-прежнему преступление, и его не следует делать регулярно. Я просто говорю, что если вам нужно украсть в магазине предметы первой необходимости из чистой необходимости, я бы смотрел в другую сторону. Это не мое дело", - отметил автор.

Для тех, кто говорит: "Не разводи тех, кого не можешь накормить", черт возьми, это бессердечно. Кормилец семьи мог умереть или уйти. Презерватив мог порваться, а в вашем штате или стране нет свободного доступа к абортам. Что-то случается, и люди могут впасть в отчаяние".

Его публикация вызвала бурные споры в комментариях. Так один из пользователей отметил, что магазинные кражи вобще не его дело, поскольку он там не работает. Еще один комментатор рассказал, что он стал свидетелем воровства в супермаркете и когда сделал замечание воришке, тот пригрозил ему канцелярским ножом.

Также в спор вмешались работники супермаркетов. "Я охранник, и мне не платят столько, чтобы меня зарезал магазинный вор", - написал свое мнение автор. С ним согласился еще один, отметив, что это не их дело предотвращать кражи. В подтверждение этого еще один пользователь поделился своим плачевным опытом: "В прошлый раз, когда я позаботился о том, чтобы остановить магазинного вора на моей работе, меня так сильно ударили в челюсть, что я не мог нормально есть пару недель. Я не собираюсь проходить через это снова".

Еще один пользователь рассказал, что увидел как парень вынимал деньги из ящика для пожертвований. "Я выкрикнул слово вор, а затем он посмотрел мне в глаза и держал нож. Я в ужасе убежал", - рассказал пользователь.

"Ржу не могу. Никто не должен беспокоиться о том, что кто-то ворует вещи на 20 долларов у корпорации с миллиардным оборотом, которая не платит своим сотрудникам прожиточный минимум", - поделился своим мнением еще один пользователь.

"Во-первых, мне плевать на магазинные кражи в целом, поэтому, если честно, я бы никого не сдавал. Что бы они ни воровали. Во-вторых, если кто-то ворует детские товары, это не обязательно означает, что у него нет денег, чтобы купить их. Может быть, он потратил деньги на другие вещи, прежде чем позаботиться о своих детях", - допустил еще один пользователь.

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