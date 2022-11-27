Гиперзвуковое оружие имеет совсем другое качество, отметил эксперт.

Офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что российская ракета "Кинжал" (Х-47) не является гиперзвуковой.

Ракета "Кинжал" - это просто "Искандер", который запускают самолеты, рассказал военный аналитик в интервью главреду издания "Гордон" Олесе Бацман.

Собеседник отметил, что гиперзвуковое оружие имеет совсем другое качество. Офицер подчеркнул, что США уже на протяжении долгих лет проводят эксперименты с гиперзвуковым оружием и так и не смогли справиться с большим количеством проблем.

Видео дня

"Я просто раскрою секрет. Многие украинские СМИ пишут о "Кинжале", который с МиГов (истребителей - Ред.) запускают, что это гиперзвуковая ракета. Это не гиперзвуковая ракета. Это "Искандер", который просто запускают с воздуха...", - сказал эксперт.

Стоит отметить, что "Кинжал" считают глубокой модернизацией одноступенчатой твердотопливной ракеты 9М723 для баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в авиационной версии - то есть предназначенной для запуска с истребителей.

Что надо знать о российских ракетах "Кинжал"

Во время полномасштабной войны с Украиной РФ якобы впервые применила ракету "Кинжал" 18 марта для уничтожения "подземного военного склада" в городе Делятин Ивано-Франковской области.

Источник агентства Reuters в Пентагоне сомневалось, что РФ применяла "Кинжалы", поскольку это не имело смысла с военной точки зрения.

Российские власти утверждали, что "Кинжал" - это авиационный ракетный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Этот комплекс создан на базе истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31к.

Вас также могут заинтересовать новости: