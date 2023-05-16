Кроме того, уничтожены вражеские дроны, которыми оккупанты пытались атаковать Украину и вести разведку на украинской территории.

Во время сегодняшней ночной атаки по Украине военные сбили все выпущенные оккупантами ракеты. Всего враг выпустил 18 ракет разных типов, среди которых "Калибры", "Кинжалы", С-400 ("Искандер-М").

Как напомнил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, около 3:30 российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направления 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

По его словам, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

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"Все ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины", - подчеркнул командующий.

Кроме того, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также вели воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10" и "SuperCam".

"Все - уничтожено", - уточнил Олещук.

По словам командующего, тактическая авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по позициям россиян. В частности, в течение суток 15 мая и на начало суток 16 мая совершено более двадцати групповых авиаударов.

Оккупанты запустили ночью ракеты и БПЛА - больше всего досталось Киеву

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине с использованием ракет и беспилотников.

Мощные взрывы слышали в нескольких городах - больше всего в Киеве.

В частности, известно, что над Николовской областью ночью были сбиты четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенные оккупантами из акватории Черного моря.

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