Возможность сбивания этих ракет с помощью Patriot была под вопросом.

Украина, вероятно, впервые применила полученные от партнеров системы Patriot для сбития вражеской баллистической цели – ракеты "Кинжал", пишет издание Defense Express, которое получило фото ее обломков.

В ночь на 4 мая в небе над Киевом, как сообщила Киевская городская военная администрация, кроме вражеских дронов-камикадзе Shahed были и ракеты "вероятно баллистического типа". По фото обломков, упавших на стадионе в пределах столицы, эксперты установили, что сбитая ракета – Х-47 "Кинжал". Они отмечают, что на обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что указывает на то, что перехват был достаточно эффективным – с уничтожением боевой части еще в воздухе.

Это сбитие также развенчивает миф российских оккупантов о том, что "Кинжал" является "гиперзвуковой" ракетой.

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"Кинжал" является гиперзвуковым только в фантазиях рашистов. Потому что, хотя он и разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже на терминальном участке, то есть во время атаки, он заходит на цель по баллистической траектории и имеет хотя и высокую, но далеко не гиперзвуковую скорость. А Украина уже официально получила средства, которые могут бороться с баллистическими целями – Patriot, и очевидно, успешно их использовала", – объясняют эксперты.

Обновлено (13:32): Пока никакой информации от Воздушных сил, подтверждающих уничтожение именно "Кинжала", нет. Кроме того, в своем Telegram-канале ВС ВСУ написали, что сегодня спикеры не будут давать никаких комментариев представителям СМИ. В сообщениях они упомянули сайт Defense Express, который опубликовал фото якобы обломков гиперзвуковой ракеты РФ, и сайт КГВА, упоминавший в своем сообщении о "баллистике" над столицей.

Patriot для Украины - что надо знать

В конце декабря 2022 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки стало известно о планах Вашингтона передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot. Впоследствии о планах по их передаче объявили Германия и Нидерланды.

В апреле в Украину прибыли первые три комплекса. К концу месяца два дивизиона Patriot вышли на боевое дежурство.

В Воздушных силах ВСУ объясняли, что эти системы помогут силам противовоздушной обороны на направлениях, где враг применяет с самолетов управляемые авиабомбы. В то же время эксперты отмечали, что неизвестно, будет ли возможным с помощью Patriot сбивать российские "Кинжалы", которые враг позицией как "гиперзвуковые".

Накануне Зеленский заявил, что система Patriot уже спасла тысячи жизней украинцев.

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