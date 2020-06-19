В России медведь пришел на дачный участок и загрыз пенсионерку
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалине.
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В результате женщина умерла от полученных травм, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу муниципалитета.
"Медведь напал на женщину в четверг вечером. Она погибла", - сообщил собеседник агентства.
По данным диспетчерской, нападение произошло на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Железнодорожник". Хищник напал на пенсионерку на ее даче и поволок ее в лес. Соседи, услышав крики, выбежали и попытались спасти женщину. Медведь стал бросаться на людей, а затем унес пенсионерку в лес. Из соседей-дачников никто не пострадал.
На место происшествия выехали лесники и сотрудники правоохранительных органов.
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