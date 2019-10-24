В России медведь едва не растерзал дрессировщика во время циркового шоу (видео)
11:51, 24 октября 2019Русский міръ
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Зверя удалось успокоить, но дрессировщик получил травмы.
Медведь напал на дрессировщика
В российском городе Олонец медведь разозлился и напал на дрессировщика во время циркового представления.
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Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как сначала медведь выполняет все трюки, которых требует дрессировщик. Однако затем животное срывается, нападает на мужчину и валит на пол.
На запись попали и попытки напарника дрессировщика отогнать медведя, однако животное не обращает внимания. Видно, что вокруг манежа нет никаких перегородок.
В результате зверя удалось успокоить, но дрессировщик получил травмы.
Ранее в российском городе Бодайбо Иркутской области ради рекламы цирка медведя приковали цепью к забору.
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