В России медведь едва не растерзал дрессировщика во время циркового шоу (видео)

Зверя удалось успокоить, но дрессировщик получил травмы.

В российском городе Олонец медведь разозлился и напал на дрессировщика во время циркового представления.

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Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как сначала медведь выполняет все трюки, которых требует дрессировщик. Однако затем животное срывается, нападает на мужчину и валит на пол.

На запись попали и попытки напарника дрессировщика отогнать медведя, однако животное не обращает внимания. Видно, что вокруг манежа нет никаких перегородок.

В результате зверя удалось успокоить, но дрессировщик получил травмы.

Ранее в российском городе Бодайбо Иркутской области ради рекламы цирка медведя приковали цепью к забору.