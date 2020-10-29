Медики полчаса пытались ее реанимировать, однако рана оказалась слишком глубокой. Женщина умерла.

В Челябинске 45-летняя женщина достала нож и перерезала себе горло на глазах и перепуганных прохожих.

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Об этом сообщает u74.ru.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как сообщает Полит74, медики полчаса пытались реанимировать женщину, однако это не помогло - рана оказалась слишком глубокая.

Причины такого поступка неизвестны.

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Автор: УНИАН