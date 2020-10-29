В России женщина покончила с собой, перерезав горло / tvk.tv
В Челябинске 45-летняя женщина достала нож и перерезала себе горло на глазах и перепуганных прохожих.
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Об этом сообщает u74.ru.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Как сообщает Полит74, медики полчаса пытались реанимировать женщину, однако это не помогло - рана оказалась слишком глубокая.
Причины такого поступка неизвестны.
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