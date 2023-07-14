Возможно, Пригожин убит, полагает экс-сотрудник КГБ.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин и близкие к нему генералы в РФ могли быть тайно арестованы.

Исчезнувший генерал "Армагеддон" - Сергей Суровикин, который являлся почетным членом "Вагнера", может находиться в Одинцово на территории какой-то воинской части, рассказал бывший сотрудник Комитета госбезопасности СССР Сергей Жирнов в эфире "Ходорковский Live".

"Это похоже на почерк спецслужб, но не на обычный почерк спецслужб. Потому что, если ему (Суровикину - Ред.) предъявляется какое-то обвинение уголовное, тогда его должны были посадить в Лефортово, то есть СИЗО ФСБ официальное, нормальное СИЗО, значит - следственный изолятор. Его там нету", - отметил экс-шпион.

Собеседник добавил, что, если бы генерал оказался в любой официальной тюрьме, то об этому сразу же стало известно. "Появилась информация, что каких-то генералов держут в Одинцово… там может быть какая-то воинская часть…, куда собрали всех этих генералов именно для того, чтобы никто не знал, где они находятся… У меня вообще такое подозрение большое…, что и Пригожин, и генералы, которые близки были к Пригожину, они все арестованы, но об этом пока не говорится…", - сказал Жирнов.

По его мнению, Пригожина даже могли убить. "Вот теперь их ("вагнеровцев" - Ред.) разоружили и теперь, возможно, скажут, что на самом деле и Пригожин, и 35 командиром ни с каким Путиным (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) не встречались (западные СМИ писали, что встреча состоялась 1 июля - Ред.), их просто заманили на разговор. На самом деле арестовали. Возможно, Пригожина даже убили сразу…", - заявил он.

Последствия бунта ЧВК "Вагнер" в РФ - что нужно знать

24 июня в РФ начался бунт "вагнеровцев", а потом резко закончился после того, как Евгений Пригожин поговорил с беларуским диктатором Александром Лукашенко с ведома Владимира Путина и якобы получил гарантии безопасности для наемников. Стоит отметить, что наемники смогли захватить Ростов-на-Дону и Воронеж и двигались в сторону Москвы.

Потом главарь ЧВК "Вагнер" и Сергей Суровикин перестали выходить на связь. Через несколько дней Пригожин объявился - записал аудиосообщение. Позже появилась информация, что он находится в Беларуси.

Дочь Суровикина Вероника говорила, что на самом деле ее отец никуда не пропадал, а находился на работе. По словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, генерал "Армагеддон" недоступен, поскольку "отдыхает".

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