Толстой пришел на эфир к пропагандистам и устроил словесную истерику.

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой сделал очередное скандальное заявление об Украине, которым явно вызвал вопросы относительно своей адекватности.

В эфире пропагандистского ток-шоу на телеканале НТВ Толстой кричал, что Украина - "это часть России".

"Нет никакой Украины уже давно! Донецк и Луганск - русские. И будет вся Украина частью России, не будет никакой Украины", - гневно восклицал российский чиновник под радостные одобрения пропагандистов.

В студии в этом время присутствовали беглые украинские политики, в том числе экс-"регионал" Владимир Олейник. Он и другие бывшие депутаты являются частыми гостями российских пропагандистских ток-шоу, где активно поливают грязью Украину.

Ранее известный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев раскритиковал Нобелевский комитет после присуждения премии мира редактору российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Также сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон сделал "комплимент" российской пропагандистке Ольге Скабеевой и признался, что влияет на нее.

Автор: Виолетта Орлова