​​​​​​​Успенская напомнила, что родилась в Украине, поэтому у нее якобы "другое положение".

Певица Любовь Успенская возмутилась петицией украинского продюсера Игоря Кондратюка о запрете российским звездам, поддержавшим агрессивную политику Кремля, выступать в Украине.

Об этом Успенская заявила в эфире пропагандистского РЕН-ТВ.

В свете возможного запрета россиянка вспомнила про свой американский паспорт.

"Ну я не знаю, что мне думать. Думаю, это плохо. А вообще я не российская певица, Я – американка. У меня гражданство США, поэтому я не могу говорить об артистах, у которых российские паспорта", – заявила певица.

Читайте такжеИзвестный продюсер предложил разрешить выступления артистов из РФ в Украине с одним условиемУспенская напомнила, что родилась в Украине, поэтому у нее якобы "другое положение".

"Мне не запрещают выступать там. Я в России живу, я Россию люблю. Но в Украину мне не запрещают ехать, поэтому я к этому отношения не имею", – утверждает звезда.

Россиянка заявила, что политика "не должна вмешиваться в искусство", а Украина должна якобы помириться с Россией.

"Кончено, это неправильно. Но, к сожалению, сегодня пользуются этими приемами, чтобы как-то сделать так, чтобы артистам, на которых держится все, было плохо. Ведь музыка – это поддержка для страны. Музыканты, артисты никогда не едут с планами разрушить какие-то отношения. Я никогда не боюсь сказать, что родилась в Украине и вся мечта у меня, чтобы Украина и Россия были вместе, помирились, чтоб снова стали братьями-сестрами, как было всегда. И я надеюсь, что это все так и будет", – считает Успенская.

Успенская выступает в Украине, несмотря на то, что давно поддержала вооруженную агрессию России на Донбассе и оккупацию Крыма.

По данным СМИ, певица неоднократно бывала на оккупированном полуострове. В своих интервью Успенская называла Путина "красивым мужчиной" и делала комплименты экс-премьеру РФ, другу президента, Дмитрию Медведеву.

Петиция Кондратюка: что известно

Петицию Кондратюк зарегистрировал в конце сентября на сайте Офиса президента с призывом запретить гастроли российских звезд и разрешить въезд только тем, кто публично осудил агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

Продюсер видит в выступлениях россиян в Украине "коллаборацию с агрессором".

Автор обращения позже напомнил, что Верховная Рада около четырех лет назад внесла коррективы в закон "О гастрольной деятельности", а именно в третью статью. При этом он отметил, что ее можно трактовать с выгодой для Украины или против: "Там, по моему мнению, есть абсолютно точное несоответствие гастролеров, которых я назвал, к их желанию быть дружественным к нашему государству".

В октябре петиция продюсера набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Игорь Кондратюк неоднократно критиковал украинских певиц за их аполитичную позицию и регулярные выступления в России, несмотря на войну на Донбассе.

Автор: Яна Ставская