Украинский журналист считает, что она "похорошела" в последнее время.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева "заметно похорошела" в последнее время.

Такое мнение журналист Дмитрий Гордон высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Только что к вам ехал, смотрел мою "любимую" Ольгу Скабееву. Уж насколько "люблю" ее. Кстати, она заметно похорошела в последнее время", - отметил он.

Украинский журналист также иронично заявил, что она "стала лучше выглядеть" якобы из-за того, что часто вспоминает его в своих программах на российском телевидении.

"И связано это не только с тем, что ее муж Попов избирался в Госдуму и отсутствовал на программе. Я думаю, это больше связано с тем, что она обо мне часто говорит. Есть народное поверье: когда обо мне говорят чаще, начинают лучше выглядеть. Поэтому и Ольгу Скабееву чаша сия не обошла", - сказал Гордон.

Читайте также"У нас, у вас...": Кива в эфире Скабеевой запутался, в какой стране живет (видео)

Напомним, на днях народный депутат Алексей Гончаренко и Скабеева устроили заочную перепалку.

Все началось с того, что Гончаренко разместил в своем Телеграм-канале собственное фото, на котором на нем надета белая футболка с надписью "Less russian gas" ("Меньше российского газа"). В этой футболке Гончаренко заметили на полях ПАСЕ, сессия которой началась в Страсбурге.

"Путин - убийца, газ - его оружие! Какой есть наша стратегия борьбы против России на этой сессии ПАСЕ?", - написал он.

На публикацию Гончаренко отреагировала Скабеева - в своем Телеграме она отметила, что нардеп "забыл одну букву" и написала свой вариант - "Bless Russian Gas!" ("Благослови российский газ").

Автор: Виолетта Орлова