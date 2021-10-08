Киселев говорит, что премия мира "одна из самых спорных", забыв, что самого Путина пытались выдвинуть в лауреаты.

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев раскритиковал Нобелевский комитет после присуждения премии мира редактору российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Произошедшее он прокомментировал другому СМИ из "пула Кремля".

"Такое решение девальвирует саму премию, трудно на нее уже ориентироваться", – заявил Киселев.

Также пропагандист подчеркнул, что Нобелевская премия мира – одна из самых "спорных" номинаций в Нобелевском комитете.

Читайте такжеВ России библиотека закупила для молодежи комикс о "подвигах" Сталина (фото)Победителей премии объявили 8 октября в Стокгольме. Вместе с Муратовым лауреаткой премии стала филиппинская журналистка Мария Ресса.

Муратов и Ресса получили премию "за усилия по защите свободы выражения мнений, который является предпосылкой демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов – российский журналист и телеведущий, соучредитель и главный редактор "Новой газеты". Он проработал на этой должности с февраля 1995 года по ноябрь 2017-го, а также с 2019 года по настоящее время.

Как отметил комитет премии, "Новая газета" – самая независимая газета в России с принципиально критическим отношением к власти.

"С момента основания газеты были убиты шестеро журналистов, в том числе Анна Политковская, которая написала разоблачающие статьи о войне в Чечне", – отметили в комитете.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшего больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Раньше сами россияне неоднократно пытались выдвинуть на соискание премии мира российского президента Владимира Путина, но Нобелевский комитет все время игнорировал предложения лояльных к Кремлю ученых.

Автор: Яна Ставская