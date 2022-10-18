Главной темой разговора станет "нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере".

Президент России Владимир Путин созвал заседание Совета Безопасности РФ. Оно пройдет в режиме видеосвязи, а в рамках встречи ожидается доклад зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Такой информацией поделились росСМИ со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности РФ", — сказано в сообщении.

Видео дня

В Кремле уточнили, что главной темой встречи станет "нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере". Планируется также обсудить "регулирование миграционных процессов", чтобы улучшить "экономическое развитие России и политическую стабильность". Все эти формулировки использовались в официальном заявлении.

О чем будет отчет Дмитрия Медведева, точно неизвестно. Но если судить по уровню его предыдущих заявлений, трезвых выводов можно не ждать.

Недавние высказывания Медведева

Вчера, 17 октября, заместитель председателя Совбеза РФ пригрозил Израилю из-за потенциальных поставок оружия в Украину: "Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".

Неделю назад Медведев устроил истерику из-за обвала Крымского моста: "Заказчик и исполнитель преступления — государство Украина. Ответом России на это может быть лишь прямое уничтожение террористов. Так, как это и заведено в мире".

А в начале октября Медведев опубликовал оскорбления в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стало появление в росСМИ искаженного заявления главы нашего государства насчет "превентивных ударов".

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