Президент России Владимир Путин созвал заседание Совета Безопасности РФ. Оно пройдет в режиме видеосвязи, а в рамках встречи ожидается доклад зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.
Такой информацией поделились росСМИ со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Кремля.
"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности РФ", — сказано в сообщении.
В Кремле уточнили, что главной темой встречи станет "нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере". Планируется также обсудить "регулирование миграционных процессов", чтобы улучшить "экономическое развитие России и политическую стабильность". Все эти формулировки использовались в официальном заявлении.
О чем будет отчет Дмитрия Медведева, точно неизвестно. Но если судить по уровню его предыдущих заявлений, трезвых выводов можно не ждать.
Недавние высказывания Медведева
- Вчера, 17 октября, заместитель председателя Совбеза РФ пригрозил Израилю из-за потенциальных поставок оружия в Украину: "Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".
- Неделю назад Медведев устроил истерику из-за обвала Крымского моста: "Заказчик и исполнитель преступления — государство Украина. Ответом России на это может быть лишь прямое уничтожение террористов. Так, как это и заведено в мире".
- А в начале октября Медведев опубликовал оскорбления в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стало появление в росСМИ искаженного заявления главы нашего государства насчет "превентивных ударов".