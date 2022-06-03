Российские оккупанты вместе с сепаратистами полностью уничтожили в Мариуполе почти 1 тыс. 300 многоэтажек.

Российские оккупанты вместе с сепаратистами полностью уничтожили почти 1 тыс. 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысячи.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире всеукраинского информационного телемарафона.

"Если мы представим, что 1 тыс. 300 многоэтажных домов они разрушили, и только в одном доме мы осторожно считали, что там прятались 50 наших мариупольцев, а так называемые "МЧС ДНР" достают из этих захоронений из бетона 70 или 200, то есть 22 тысячи убитых российскими оккупационными войсками - это достаточно осторожная цифра", - сказал он.

"Они разрушили все, что мы строили. Мы строили свободный, демократический мир, современный европейский город. Сегодня, если говорить о России, то чем она запомнилась? Она запомнилась разрушениями, убийствами и мародерством", - добавил он.

Также Бойченко отметил, что ситуация в городе постоянно ухудшается.

"Мы видим, что эта война безжалостная и очень кровавая. Они к этой войне очень тщательно готовились, они работали по какой-то методичке и оставили город без критически важной инфраструктуры. Город до сих пор остается без света, город остается без питьевой воды и почти без еды, и они в городе в заложниках держат больше 100 тысяч населения. Они за эти 100 дней депортировали в Россию, в так называемую "ДНР" более 47 тысяч местного населения", - сказал Бойченко.

Ситуация в Мариуполе:

Российские захватчики сажают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе. В частности, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. Кроме того, по меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел.

Кроме того, в Мариуполе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов. В городе есть опасность подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч тел под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

Об этой угрозе заявил и менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана. По его словам, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, но из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с грязью из канализации, что несет серьезные негативные последствия.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин также опасается, что эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, потому что заражение происходит через грязную воду.

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