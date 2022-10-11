Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили пыточную российских оккупантов в освобожденном Святогорске Донецкой области, которая была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.
Об этом сообщает СБУ.
По данным правоохранителей, российские военные насильно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины.
"Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые напрямую указывают на признаки пыток. Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий", – говорится в сообщении.
СБУ начала уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и проводит следственно-оперативные действия.
"Сейчас следователи СБУ устанавливают количество и личности пострадавших, а также нелюдей, причастных к пыткам", – подчеркнули правоохранители.
Война в Украине: что известно о пыточных оккупантов
После контрнаступления украинских военных в Харьковкой области в освобожденных населенных пунктах было обнаружено 10 пыточных, в том числе 2 пыточных в Балаклее и 6 в Изюме.
В конце сентября 2022 года стало известно о еще одной пыточной на Харьковщине, которую нашли в деоккупированном Волчанске. Россияне устроили тюрьму и пыточную для местных жителей, которые отказывались сотрудничать с оккупантами, на территории одного из предприятий.
По свидетельствам очевидцев, в одной камере площадью примерно на 12 кв. м оккупанты удерживали от 20 до 40 человек.