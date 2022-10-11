Российские военные удерживали там местных жителей, которые поддерживали суверенитет Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили пыточную российских оккупантов в освобожденном Святогорске Донецкой области, которая была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.

Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, российские военные насильно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины.

Видео дня

"Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые напрямую указывают на признаки пыток. Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий", – говорится в сообщении.

СБУ начала уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и проводит следственно-оперативные действия.

"Сейчас следователи СБУ устанавливают количество и личности пострадавших, а также нелюдей, причастных к пыткам", – подчеркнули правоохранители.

Война в Украине: что известно о пыточных оккупантов

После контрнаступления украинских военных в Харьковкой области в освобожденных населенных пунктах было обнаружено 10 пыточных, в том числе 2 пыточных в Балаклее и 6 в Изюме.

В конце сентября 2022 года стало известно о еще одной пыточной на Харьковщине, которую нашли в деоккупированном Волчанске. Россияне устроили тюрьму и пыточную для местных жителей, которые отказывались сотрудничать с оккупантами, на территории одного из предприятий.

По свидетельствам очевидцев, в одной камере площадью примерно на 12 кв. м оккупанты удерживали от 20 до 40 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: