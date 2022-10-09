Это тела гражданских и военных.

Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в освобожденном от оккупантов Лимане.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполіції.

Отмечается, что раскопки продолжаются на двух локациях. По предварительной информации, в одной похоронено около 200 гражданских, другая является братской могилой военнослужащих ВСУ. Среди жертв есть дети.

"Информацию о массовом захоронении в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военные – в траншее длиной 40 метров. По словам свидетеля, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также есть семья с двумя маленькими детьми. На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные. Однако в каждом случае полиция отбирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установление причин их смерти. Работу затрудняет то, что большинство тел в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости. На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой. В первые дни было поднято 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Эксгумация продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Всего, как проинформировали в Нацполиции, с 29 сентября обнаружили в освобожденных населенных пунктах Донетчины 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей. По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам. Есть погибшие с огнестрельными повреждениями. Так, по предварительной информации, россияне расстреляли мужчину в Святогорске.

На днях в Святогорске произошло перезахоронение 21 человека, которые погибли во время оккупации и были похоронены во дворах домов. Личность всех установлена, а их родные имели возможность проститься с ними.

Освобождение Лимана

Как сообщал УНИАН, 1 октября стало известно, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

2 октября Лиман полностью был зачищен от русских войск.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 6 октября рассказал, что в деокупованих Вооруженными силами Украины Святогорской и Лиманской территориальных общинах идут не только стабилизационные меры, но и проводятся работы по восстановлению жизнедеятельности населенных пунктов.

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