Горбачев считает, что были такие, кто ранее Нобелевскую премию получал по блату.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Свое мнение он высказал изданию «Подъём».

Горбачев считает, что были такие, кто ранее Нобелевскую премию получал по блату.

«Это проблема серьёзная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или чёрте знает как получить, ушло всё-таки. Будут получать те, кто отличился. Кто достоин? Я не знаю, я далёк. И я бы не горячился (называть какие-то имена – ред.) - знаю же, как люди могут отреагировать», - сказал он.

Напомним, что Горбачев получил свою премию 15 октября 1990 года - «за ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

Ранее стало известно, что заявку на номинацию Путина на премию мира отправил русский писатель Сергей Комков 9 сентября, заявив об этом на сегодняшней пресс-конференции.

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Нобелевская премия: когда пройдет

Церемония награждения состоится 10 сентября 2021 года в Осло.

В этом году на получение Нобелевской премии мира претендуют 318 кандидатов, в том числе 107 организаций. Среди них – президент США Дональд Трамп, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, израильский премьер Беньямин Нетаньяху, эко-активистка Грета Тунберг, Светлана и Сергей Тихановские.

Кандидатов на премию мира могут предлагать профессора любых вузов, члены национальных парламентов и правительств, а также действующие и бывшие члены Нобелевского комитета, советники Нобелевского института, члены Международного суда в Гааге и нобелевские лауреаты.

"Мирный" Путин: что известно

Путин пришел к власти в 1999 году, с тех пор официально покидал кресло президента лишь раз – обменявшись должностями со своим другом Дмитрием Медведевым. В 2020 году правительство России разрешило аннулировать все президентские сроки, фактически предоставив ему возможность избираться главой РФ неограниченное количество раз.

За время каденции Путина Россия вторглась в Грузию в 2008 году, дестабилизировав регионы Южной Осетии и Абхазии.

Протесты в 2012 году из-за нарушений на выборах в парламент ознаменовались инициированными Кремлем ограничениями политической свободы, усилением традиционализма и консерватизма.

После смены власти в Украине в 2014 году Россия аннексировала Крым, побудила жителей Донбасса к сепаратизму и ввела своих военных на восток Украины, начав необъявленную войну.

В 2015 году Россия стала активным участником гражданской войны в Сирии на стороне Башара Асада, а с 2016 развернула широкомасштабную кампанию гибридной войны, направленной на подрыв западных демократий, в частности путем влияния на президентские выборы в США.

Введенные против России международные санкции вместе с падением цен на нефть усилили и без того сомнительные финансовые перспективы страны. Впрочем, экономические проблемы, коррупция и скандал со Скрипалями мало повлияли на имидж Владимира Путина, которого в очередной раз переизбрали в 2018-м.

Эксперты и правозащитные организации критикуют текущий российский режим за преследование и заключение политических оппонентов, ограничение свободы прессы, отсутствие свободных и честных выборов.

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Автор: Денис Прядко