Заявление подал российский писатель.

Российского президента Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщают РИА Новости.

Заявку на номинацию Путина на премию мира отправил русский писатель Сергей Комков 9 сентября, заявив об этом на сегодняшней пресс-конференции.

В 2013 году, пишет Литературная газета, Комков уже выступал с инициативой выдвижения Путина на премию мира, поскольку Россия якобы была "единственной реальной силой, способной остановить некие разрушительные мировые процессы"

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«После этой заявки началась буквально бешеная реакция со стороны американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов, американский представитель в ОСЛО... быстренько написал чуть ли не от руки заявление, тут же всунул заявку о номинации на Нобелевскую премию мира – не понятно за что, о каком-то урегулировании между ОАЭ и Израилем какой-то конфликтной ситуации – Трампа», - заявил на конференции россиянин.

Церемония награждения состоится 10 сентября 2021 года в Осло.

Вслед за Трампом, Навальным и четой Тихановских на нобелевскую премию мира выдвинули и Путина pic.twitter.com/gLPXlocpSW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 24, 2020

В этом году на получение Нобелевской премии мира претендуют 318 кандидатов, в том числе 107 организаций. Среди них – президент США Дональд Трамп, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, израильский премьер Беньямин Нетаньяху, эко-активистка Грета Тунберг, Светлана и Сергей Тихановские.

Кандидатов на премию мира могут предлагать профессора любых вузов, члены национальных парламентов и правительств, а также действующие и бывшие члены Нобелевского комитета, советники Нобелевского института, члены Международного суда в Гааге и нобелевские лауреаты.

"Мирный" Путин: что известно

Путин пришел к власти в 1999 году, с тех пор официально покидал кресло президента лишь раз – обменявшись должностями со своим другом Дмитрием Медведевым. В 2020 году правительство России разрешило аннулировать все президентские сроки, фактически предоставив ему возможность избираться главой РФ неограниченное количество раз.

За время каденции Путина Россия вторглась в Грузию в 2008 году, дестабилизировав регионы Южной Осетии и Абхазии.

Протесты в 2012 году из-за нарушений на выборах в парламент ознаменовались инициированными Кремлем ограничениями политической свободы, усилением традиционализма и консерватизма.

После смены власти в Украине в 2014 году Россия аннексировала Крым, побудила жителей Донбасса к сепаратизму и ввела своих военных на восток Украины, начав необъявленную войну.

В 2015 году Россия стала активным участником гражданской войны в Сирии на стороне Башара Асада, а с 2016 развернула широкомасштабную кампанию гибридной войны, направленной на подрыв западных демократий, в частности путем влияния на президентские выборы в США.

Введенные против России международные санкции вместе с падением цен на нефть усилили и без того сомнительные финансовые перспективы страны. Впрочем, экономические проблемы, коррупция и скандал со Скрипалями мало повлияли на имидж Владимира Путина, которого в очередной раз переизбрали в 2018-м.

Эксперты и правозащитные организации критикуют текущий российский режим за преследование и заключение политических оппонентов, ограничение свободы прессы, отсутствие свободных и честных выборов.

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Автор: Яна Ставская