Для примера источник издания напомнил аналогичную ошибку росян летом 2022 года в Северодонецке.

Попытки оккупационных войск захватить Бахмут Донецкой области ведут к их истощению. Это может дать украинским защитникам шанс для нового контрнаступления.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств. По его словам, россияне понесли на этом направлении огромные потери, но получили лишь незначительный тактический успех.

Для примера собеседник издания напомнил аналогичную ошибку россиян летом 2022 года в Северодонецке. Это открыло новые возможности для ВСУ на Харьковском направлении и для других военных успехов.

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"Российские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность начать успешные контрнаступления осенью", — отметил он.

Битва за Бахмут

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Соледар. Туда оккупанты перебросили огромные силы, однако ВСУ дают достойный отпор противнику. В Бахмуте окопы и лесополосы усеянные трупами российских интервентов.

Вечером 10 января советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут-Соледар в Донецкой области.

Недавно украинские защитники показали уникальные кадры, снятые на окраинах Бахмута, за который идут жестокие бои. ВСУ четко и слаженно уничтожили врага и захватили позиции россиян.

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