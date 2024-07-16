Рука должна работать от локтя, а не от плеча, чтобы не оставлять синяков, сказал духовный наставник.

В России имам подробно рассказал мужчинам, как "правильно" бить женщин.

Как сообщает государственное агентство "Татар-информ", во время видеообращения к россиянам татарстанский имам Тимур Камаев рассказал, какое избиение женщины считается "правильным" по шариату.

Сначала, по его словам, мужчина должен поговорить с женой, которая плохо себя ведет. Если это не поможет, то отлучить ее от супружеского ложа. Если и это не подействует, то можно прибегнуть к "побиванию": несколько раз ударить палочкой мисвак. Рука должна работать от локтя, а не от плеча, чтобы не оставлять синяков.

"Надо понимать, что избиение и избиение - это разные вещи. Избиение - это не значит, что надо травмировать свою жену. Смысл избиения в том, что жена должна понять, что она делает что-то не так. Есть мысвак - палочка маленькая. Надо осторожно жену ударить несколько раз мысваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, маленькими ударами. Смысл в том, чтобы не нанести увечий человеку, не оставить синяков, а осторожно дать понять человеку - остановись, ты делаешь неправильно. И что человек уже недоволен, что он дошел до того, что поднимает руку", - сказал имам.

Впоследствии госиздание заявило, что слова имама якобы вырвали из контекста и якобы его цитата "не соответствует тому, о чем говорил имам".

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