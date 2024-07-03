Россияне ищут в деле "украинский след".

Российская ФСБ нашла новых подозреваемых в деле от 2023 года, которое начали в связи "подготовкой покушение" на кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. В числе новых фигурантов - ученик 8-го класса.

Об этом сообщают "Осторожно, новости". "В деле о "подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак" появились три новых фигуранта. Один из задержанных - ученик 8 класса", - говорится в публикации.

Как отмечается, студента колледжа связи Андрея Детковского, монтажника Сергея Короленкова и восьмиклассника Павла Р. задержали 7 мая по делу о хулиганстве. По данным ресурса, им избрали меру пресечения в виде табу на "определенные действия", запретив выходить из дома по ночам. Но позже Короленкову сократили время ограничения на час.

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Издание пишет, что следствие связало задержание юношей с деятельностью "Параграфа88" - неонацистской группировки, которую обвиняли в подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. При этом в самой организации представителям "Осторожно, новости" заявили, что никаких покушений на Собчак и Симоньян не готовили.

"По делу еще в июле 2023 года арестовали шестерых человек. В апреле 2024 года им помимо хулиганства и подготовки убийств также вменили три эпизода разбойных нападений. Детковскому и Павлу Р. в рамках этого дела также вменяют подготовку теракта - тем не менее, следствие не будет просить об их аресте", - сказано в сообщении.

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Напомним, в июле 2023 года российская ФСБ заявила, что якобы предотвратила убийства топ-пропагандистки Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. При этом в Кремле утверждали, что к "покушению" якобы причастны украинские спецслужбы.

Тогда в Москве и Рязанской области были задержаны "неонацисты" из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. ФСБ заявила, что у задержанных изъят автомат Калашникова, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Утверждалось, что в числе задержанных - лидер московского неонацистского движения "Параграф-88" Михаил Балашов, 2005 года рождения. Было обнародовано видео, на котором Балашов рассказывает, как его группировка совершала нападения на лиц "не славянской внешности" в Москве, а затем была завербована украинскими спецслужбами - якобы под заказ нужно было поджигать релейные шкафы, а потом некто предложил убить Симоньян и Собчак.

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