Он очертил по меньшей мере шесть плюсов, которые отличают его от диктатора Владимира Путина.

Арестованный террорист Игорь Стрелков-Гиркин неожиданно объявил, что собирается выдвигаться кандидатом в президенты России. Более того, он по пунктам разложил, в чем диктатор Владимир Путин ему проигрывает.

Публикация под названием "О выдвижении кандидатом в президенты РФ" появилась в Telegram-канале Гиркина. В этом посте террорист объявил, что имеет по крайней мере шесть плюсов по сравнению с Путиным в условиях войны.

По его словам, плюс №1 - Путин отказывается руководить военными действиями, считает себя некомпетентным в военном деле.

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"Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент и абсолютно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность верховного главнокомандующего", - заявил террорист.

Плюс №2 - Путин "чрезвычайно доверчивый человек". Гиркин убеждает, что диктатора 8 лет водили за нос вместе и отдельно Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский, в частности в Минске, нормандском формате и Стамбуле. Террорист же говорит, что никому не верил.

По версии Гиркина, плю №3 - Путин слишком добрый. В начале полномасштабного вторжения его водили за нос "не только уважаемые западные и киевские партнеры, но и руководители наших силовых структур, разведок и ВПК".

"Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, а Украина вовсе не соломенное чучело в военном отношении. Однако все руководители указанных структур остались на своих местах и продолжают удивлять нас своей некомпетентностью. Я же совсем не такой добрый, что могу доказать на практике", - заявил Гиркин.

Что касается плюса №4, Гиркин заявил, что у Путина очень много друзей миллиардеров и других бизнесменов, которым он не может ни в чем отказать. В результате вывоз капитала из РФ продолжается, военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей президента. У самого же террориста "нет ни одного друга даже миллионера, туго с друзьями-предпринимателями, вообще друзей немного и по большей части все они люди небогатые". Уступать желаниям друзей в ущерб экономике России ему якобы не придется.

Говоря о плюсе №5, Гиркин назвал Путина "высоконравственной личностью, которая всегда верна слову и твердо выполняет обещания, данные тем, кто привел его к власти в конце лихих "девяностых".

"Я же никому ничего не обещал и поэтому могу проигнорировать все личные поручительства всех президентов РФ с 1991 года до настоящего времени, если считаю, что это полезно для народа и государства", - отметил терирорист.

Последним плюсом №6 Гиркин назвал то, что он "не настолько спортивный и здоровый каким был Путин в мои годы".

"Поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его тяжелейшие последствия", - иронично добавил он.

Гиркин также уточнил, что написал этот текст 30 августа 2023 года, очевидно, в СИЗО, где он сейчас находится.

Арест Гиркина

Как сообщал УНИАН, Мещанский суд Москвы взял Гиркина под стражу на два месяца. После месяца содержания в российском СИЗО бывший полевой командир боевиков "ДНР" Гиркин начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем.

Соратники российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) опубликовали фрагмент из ответа заместителя префекта Восточного административного округа Москвы. В нем говорится, что в столице все еще действует указ мэра о режиме повышенной готовности, который ввели в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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